Комсомольцы Прикамья выступили против переименования площади Ленина в Ульяновске

Пермское краевое отделение Ленинского комсомола поддержало борьбу коллег из Ульяновска, выступающих против переименования площади Ленина в Соборную. В акциях приняли участие Добрянка, Чайковский и Коми-Пермяцкий округ.



"Ребята искренне надеются привлечь внимание общественности к ситуации в Ульяновске и изменить решение местных чиновников. Подобные переименования советского наследия ничем не отличается от того, что происходило и происходит на Украине, где фашиствующие власти проводят "декоммунизацию". Комсомольцы и коммунисты везде и всегда будут давать отпор попыткам чиновников избавиться от советского прошлого", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого отделения Ленинского коммунистического союза молодежи.