МИД РФ: Лондон всегда умел выдавать свои преступления за чужие

Спецоперации по уничтожению людей на чужой территории всегда проводились конкретно спецслужбами Великобритании, об этом свидетельствуют многочисленные исторические факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"При этом, они всегда были мастерами по попыткам, во многом удачным, выдавать свои преступления за чужие", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия всегда успешно отвечает на британскую ложь. Представитель МИД напомнила про разоблачение российскими дипломатами британских данных о принадлежности вещества под названием "Новичок" к исключительно советско-российским разработкам.

"Мы сказали не только то, что это не так, но и речь была о советских ученых, которые были вывезены. Кто-то сам уехал по наводке западных спецслужб в США и там занимались разработкой "Новичка". Мы пошли дальше и предоставили информацию о том, как минимум в 20 странах североатлантического пространства эти разработки велись в наши дни, среди этих стран Швеция, Чехия. И через три-четыре недели наша информация подтвердилась. Какой скандал разразился в Праге, это вещество находилось в руках официальных структур Чехии", - цитирует Захарову РИА Новости.

Как добавила представитель МИД РФ, Чехия, являясь наследницей химических разработок, которые велись под эгидой организации Варшавского договора, такую же роль играет и в НАТО. И вся эта история покрывается НАТО непосредственно.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. В ноябре 2017 года в небольшом количестве вещество было произведено в НИИ минобороны страны в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.