В Воронеже рухнувшая стена на парковке "похоронила" две машины

В воскресенье в Воронеже рухнул кирпичный забор, ограждающий платную парковку, в результате чего не подлежащими восстановлению оказались два автомобиля. Видео проявилось в сети, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате ЧП на улице 121 стрелковой дивизии пострадали "Лада Калина" и Nissan, машины, как утверждают очевидцы, восстановлению не подлежат из-за обрушившихся кирпичей. Жертв по счастливому стечению обстоятельств нет.

Пока неясны причины произошедшего, возможно, стена обрушилась в результате разгула стихии 19-20 мая, когда Воронеж накрыло шквалистым ветром вкупе с сильными проливными дождями.

В конце прошлой недели ряд российских регионов подвергся ливням, грозам, на части территории это привело к обесточиванию и другим ЧП.