Украина пошла в атаку под Горловкой

В районе Горловки украинские войска ночью пошли в атаку, пытаясь прорвать линию обороны ДНР. Об этом говорится в сообщении оперативного командования ДНР.

ВСУ силами до двух взводов предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Гольмовский. Военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений, но под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Украинские боевики захватили троих в плен, а одного убили на месте. Украинское наступление было остановлено, по меньшей мере погибли пятеро и ранены четверо боевиков.

Сообщается, что украинские неонацисты под руководством главаря батальона "Донбасс-Украина" Власенко, известного своей жестокостью, применяют к пленникам пытки и психологическое давление, пытаясь добиться от них заявлений, порочащих республику.

Также утром четыре жителя Горловки получили ранения в ходе минометного обстрела со стороны украинских боевиков утром 21 мая, сообщает городская администрация. Еще один был ранен вчера. Всего за последнюю неделю здесь погибли четыре человека, были ранены 12.

В пресс-службе ВС ДНР отмечают, что вчера "Луганская" военно-гражданская администрация объявила срочный сбор донорской крови для солдат ВСУ, из чего следует, что последующее обострение украинские власти и командование планировали заранее.

Напомним, 11 мая украинские войска попытались захватить окраины Горловки и заняли дачный поселок Чигари в "серой зоне", но при этом получили отпор и оставили одну из господствующих высот южнее поселка.