Игорь Холманских проведет в Югре совещание с губернаторами УрФО

22 мая полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов посетят с рабочей поездкой Югру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда.

Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей Югры, в столице Ханты-Мансийского автономного округа они проведут совещание на тему "Практики и задачи органов исполнительной власти по реализации стратегии госнацполитики". Участниками совещания станут губернаторы Уральского федерального округа и их заместители.

Тюменскую область вместо Владимира Якушева, назначенного на днях министром строительства РФ, будет представлять исполняющий обязанности губернатора Сергей Сарычев. Также, по некоторым данным, участником совещания станет глава администрации Тюмени Александр Моор, которого называют одним из претендентов на пост губернатора Тюменской области.

Вместо Дмитрия Кобылкина, получившего пост министра природных ресурсов РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, скорее всего, представит вице-губернатор Ирина Соколова.