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Депутат Госдумы потребовал от главы Росздравнадзора разобраться в загрязнении реки в Нижневартовске
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Водозабор реки Вах загрязнение (2018) | Фото: ЛДПР-Югра

Депутат Госдумы от ХМАО Владимир Сысоев посетил водозабор реки Вах в Нижневартовске. Экологи пожаловались политику на то, что вблизи берега работает полигон с буровыми и нефтяными отходами, все стоки с которых идут в ковши водозабора. При этом власти якобы никак не реагируют на ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного отделения ЛДПР.

Из-за подъема воды в Оби сложились условия для обратного течения Ваха, оно началось в 10 утра 13 мая. Это повлекло попадание в водозаборный ковш Нижневартовского водозабора загрязненной нефтепродуктами и другими веществами воды. "Испачканная" вода сошла с земли площадью в 10 га.

Кроме того, произошло выдавливание из-под земли жидкой фракции нефтяных отходов, имеющих характерный цвет и запах, которые растекаются от уреза Ваха. При подъеме уровня воды в реке отходы могут оказаться в зоне ковша городского водозабора. Владимир Сысоев направил запрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаилу Мурашко.

Водозабор реки Вах загрязнение(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

Водозабор реки Вах загрязнение(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

"За восемь лет на реке Вах побывало около 10 комиссий. Решением вопроса занимались федеральные и региональные власти, прокуратура автономного округа, Росприроднадзор, суды. Однако ни вступившие в силу решения судов о прекращении размещения токсичных отходов и вывозе несанкционированных отходов с территории района городского водозабора, ни повышенное внимание властей, ни общественное давление не смогло изменить ситуацию экологической катастрофы. Нарушения экологического законодательства не устранены, зафиксированы новые. Загрязнение питьевой воды буровым шламом является одной из основных причин двукратного увеличения онкологических заболеваний в городе. Кроме того, попадание ядов в воду медленно травит тысячи людей - по течению реки, вплоть до Салехарда. Вах - не география, а диагноз экологии Югры. Прошу Вас принять скорейшие меры для разрешения возникшей проблемы", - пишет депутат.

К моменту публикации новости получить комментарий и.о. начальника управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района Алексея Красникова не удалось.

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21.05.2018 13:00 Мск | Нижневартовск | Михаил Лукашкин
15:00 Екб


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Депутат Госдумы потребовал от главы Росздравнадзора разобраться в загрязнении реки в Нижневартовске
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