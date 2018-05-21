В Екатеринбурге на посетительницу магазина крупной сети рухнул фрагмент потолка

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с травмированием покупательницы в магазине. На женщину рухнул фрагмент потолка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 20 мая в магазине крупной федеральной сети на улице Бардина. По предварительным данным, на посетительницу упал фрагмент потолочного перекрытия либо отделочного материала. Сразу после инцидента сотрудники "скорой помощи" госпитализировали женщину, сейчас она находится на амбулаторном лечении. Руководство магазина приостановило его работу.

Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

"Будет установлено, когда проводился ремонт потолочного перекрытия либо отделочные работы в помещении магазина. Также будет установлено, кто из руководящих лиц магазина торговой сети отвечает за надлежащее состояние помещений, отвечающих требованиям безопасности для покупателей. Будут опрошены представители магазина, запрошены данные из больницы о травме и состоянии здоровья пострадавшей для определения степени тяжести причиненного ей вреда здоровью", - отметили в ведомстве.

Там заверили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным СМИ, речь идет о магазине сети "Магнит".