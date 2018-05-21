Фирма "Управление отходами" будет отвечать за челябинский мусор

В Челябинской области завершился еще один этап на пути формирования новой системы обращения с отходами. Министерство экологии Южного Урала завершило проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения для создания системы обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера.

В результате концессионное соглашение подписано с АО "Управление отходами", сообщили Накануне.RU в Минэкологии региона.

Эта организация уже реализует создание объектов обращения с отходами в Магнитогорском кластере.

По условиям концессионного соглашения "Управление отходами" должно создать и в последующем эксплуатировать комплексную систему межмуниципальных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с территориальной схемой в Челябинском кластере предусмотрено строительство двух мусороперегрузочных станций в городе Челябинске мощностью 330 и 150 тыс.тонн/год соответственно. ВозледеревниЧишма построят мусоросортировочныйкомплекс, обеспечивающий объем обработки отходов 500 тыс. тонн/год, и полигон для захоронения неутилизируемых «хвостов». В Увельском районе также появится мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тыс. тонн/год. Кроме того, в планах строительство двух мусороперегрузочных станций в Еткульском районе и Троицком округе мощностью до 40 тыс. тонн/год каждая. Все объекты должны быть построены в два этапа. В первую очередь возведут две мусороперегрузочных станции с подъездной дорогой на территории Челябинского городского округа и первую карту полигона. Во вторую – остальные объекты.

Срок действия концессионного соглашения – 25 лет. Ориентировочный объем инвестиций концессионера – 3,5 млрд рублей.