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СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае, сообщили Накануне.RU в СКР.
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Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"После жёсткой посадки частный вертолёт Sud-Aviation Gazell загорелся. По уточненным данным, на борту находились четыре человека. Трое получили травмы различной степени тяжести, один погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие рассматривает три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

"Следователи допросят оставшихся в живых участников авиапроисшествия, истребуют документацию на воздушное судно. Будут назначены необходимые экспертизы, в т.ч. судебно-медицинская для установления причины смерти погибшего мужчины", - подчеркнули в СКР.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка машины произошла в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время инцидента вертолет загорелся.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что после жесткой посадки вертолета скончался один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности России.

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 09:31 Мск
СМИ: Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Ранее 21.05.2018 02:17 Мск
Частный вертолет упал в Хабаровском крае








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СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
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