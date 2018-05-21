СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае, сообщили Накануне.RU в СКР.

Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"После жёсткой посадки частный вертолёт Sud-Aviation Gazell загорелся. По уточненным данным, на борту находились четыре человека. Трое получили травмы различной степени тяжести, один погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие рассматривает три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

"Следователи допросят оставшихся в живых участников авиапроисшествия, истребуют документацию на воздушное судно. Будут назначены необходимые экспертизы, в т.ч. судебно-медицинская для установления причины смерти погибшего мужчины", - подчеркнули в СКР.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка машины произошла в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время инцидента вертолет загорелся.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что после жесткой посадки вертолета скончался один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности России.