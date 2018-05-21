11 человек обратились за медпомощью после экстренной посадки самолета в Волгограде

11 человек, летевшие рейсом "Анталья – Челябинск", обратились за медицинской помощью после внеплановой посадки самолета в Волгограде.
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У пострадавших диагностировали повышение артериального давления, головные боли и ушибы. Всем оказана медицинская помощь. В больнице остается один человек, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
На борту Аэробуса 321 находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.
Ранее сообщалось, что никто из пассажиров не пострадал. Причиной экстренной посадки стала разгерметизация воздушного судна, заявляли в челябинском аэропорту.