11 человек обратились за медпомощью после экстренной посадки самолета в Волгограде

11 человек, летевшие рейсом "Анталья – Челябинск", обратились за медицинской помощью после внеплановой посадки самолета в Волгограде.

У пострадавших диагностировали повышение артериального давления, головные боли и ушибы. Всем оказана медицинская помощь. В больнице остается один человек, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

На борту Аэробуса 321 находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что никто из пассажиров не пострадал. Причиной экстренной посадки стала разгерметизация воздушного судна, заявляли в челябинском аэропорту.