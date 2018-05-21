Дмитрий Кобылкин представлен коллективу Минприроды

Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев сегодня представил министра природных ресурсов и экологии РФ, бывшего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина коллективу ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Гордеев выразил от имени правительства Российской Федерации благодарность Сергею Донскому и работникам ведомства "за проделанную работу на историческом этапе развития страны и курируемых отраслей". Он также пожелал Дмитрию Кобылкину удачи на новом посту.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрия Кобылкин утвержден в должности министра 18 мая. Но еще сегодня утром на сайте Минприроды рядом с фамилией нового министра стояла фотография Сергея Донского. На текущий момент информация обновилась.