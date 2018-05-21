Сержант ВСУ после ссоры бросил гранату в соседей - 9 пострадавших

Вечером 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области Украины сержант ВСУ, который находился в отпуске, после бытового конфликта с местными жителями бросил в них осколочную гранату. В результате 9 человек получили осколочные ранения, сообщил в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Командиры, гранаты не сувенир солдату в путь!" - написал Аваков.

Сообщается, что военный сразу был задержан. После этого инцидента министр обороны Украины Степан Полторак приказал усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района боевых действий в Донбассе, сообщается на странице минобороны в Facebook.

По факту происшествия проводится служебное расследование. По мнению первого замглавы нацполиции Украины Вячеслава Аброскина, военный должен был обратиться в полицию и сдать гранату.

Это не первый вопиющий случай с участием украинских военных. Как сообщало Накануне.RU, в феврале в Киеве боевик "АТО" зарезал человека за замечание соблюдать очередь, отделавшись небольшим штрафом. Также под Киевом пьяный украинский военный стрелял из автомата и бросал гранаты в соседей.