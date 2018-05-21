Житель подмосковного Орехово-Зуево арестован по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности 10-летней девочки

В подмосковном Орехово-Зуево арестован 54-летний мужчина, подозреваемой в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел утром 14 мая 2018 года. Мужчина насильно посадил девочку в машину и увез в безлюдное место, где в салоне автомобиля совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы.