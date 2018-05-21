Президент Болгарии выступил за прямой газопровод из России через Черное море

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море.

"Назовем это "болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", - рассказал Румен Радев в интервью"Коммерсанту".

По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток - 2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.