Полиция Екатеринбурга подвела итоги операции "Нелегальный мигрант": возбуждено 49 уголовных дел

Полиция Екатеринбурга подвела итоги операции "Нелегальный мигрант", которая проводилась с 14 по 18 мая.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, целью проверок являлось выявление и пресечение каналов нелегальной миграции, а также проверка иностранцев на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга. В мероприятии принимали участие сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, отдела по вопросам миграции, а также комплексных сил полиции – ППСП и госавтоинспекторы.

В ходе операции проверено 303 объекта и 944 иностранных работника, а также 109 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Было выявлено 181 административное правонарушение, совершенное иностранцами. За нарушение режима пребывания на территории РФ привлечено 140 человек, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы совместно с отделами по вопросам миграции привлечено 41 лицо.

По результатам рассмотрения административных материалов судом приняты решения о выдворении за пределы России 37 иностранных граждан. Нарушители оштрафованы на сумму 221 тыс. руб.

Также в ходе мероприятия возбуждено 49 уголовных дел по статьям "Организация незаконной миграции", "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов" и другим.