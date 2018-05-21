Следователи изучают видео прыжков в Татарстане, в результате которых погибли два парашютиста

Следователи изучают видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Отмечается, что в настоящее время идет опрос очевидцев происшествия и руководителей аэроклуба.

По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. "После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте", - говорится в сообщении.

В результате полученных телесных повреждений один скончался в карете "скорой помощи", второй – спустя несколько часов в больнице. Как сообщается, оба имели значительный опыт прыжков.