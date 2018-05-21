Лариса Ассонова, обвиняемая по делу "Бухты Квинс", получила четыре года колонии

Сегодня, 21 мая, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Ларисе Ассоновой – одной из фигурантов громкого дела "Бухты Квинс". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил Ассоновой 4 года колонии общего режима.

Ассонову признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. По данному делу также проходят ее предполагаемые сообщники - бард, худрук Театра эстрады Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, в отношении которых недавно было завершено следствие.

Пострадавшими признаны 65 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 54 млн руб. В ходе расследования уголовного дела Ассонова признала свою вину и активно способствовала расследованию преступления, с ней было заключено досудебное соглашение.

Роль Ассоновой заключалась в перечислении по фиктивным договорам денежных средств на расчетные счета фирм-однодневок с расчетных счетов потребительского жилищно-строительного кооператива.

Суд по совокупности приговоров (учитывая приговор Сысертского районного суда, вынесенный в ноябре 2017 года) назначил Ларисе Ассоновой наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.