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Депутат заксобрания потребует от губернатора Прикамья разобраться в запрете Знамени Победы на 9 мая
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Пикет против запрета Знамени Победы (2018) | Фото: Павел Гурьянов

В Перми прошел пикет "Сути времени" против запрета использования в День Победы в шествии "Бессмертного полка" Знамени Победы. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой требуют от губернатора Максима Решетникова разобраться в причинах сложившейся ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Пикет собрал 35 человек. Пришли, в частности, депутат заксобрания от КПРФ Владимир Корсун, доктор исторических наук, профессор Михаил Суслов, председатель гражданского комитета "В защиту культурного наследия" Игорь Тюленев, радиожурналист Раиса Маматова, активисты "Сути времени", представители "Партии Великое Отечество", неравнодушные пермяки. Корсун 22 мая встречается с губернатором и поставит вопрос запрета Знамени Победы перед Максимом Решетниковым", - рассказал Накануне.RU координатор краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

На пикете зачитано обращение "Сути времени" к губернатору.

"Направлено обращение к губернатору и мэру Перми с требованием разобраться в ситуации и не допускать их впредь. Уже написаны несколько обращений в прокуратуру, сегодня я подам заявление. Также мы обратимся к центральному координатору "Бессмертного полка" в Томске. Ждем реакции властей. В зависимости от нее мы будем решать, как быть дальше. Не исключены митинги протеста ползучей десоветизации Перми", - резюмировал Гурьянов.

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Пикет против запрета Знамени Победы(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Напомним, ранее стало известно о запрете пронести в шествии "Бессмертного полка" в Перми Знамя Победы. Тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения.

Другие новости по темам: День Победы, Знамя Победы, Бессмертный полк, Павел Гурьянов, администрация Перми
21.05.2018 11:40 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
13:40 Екб


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Ранее 10.05.2018 09:46 Мск
В Перми 9 мая запретили Знамя Победы








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Депутат заксобрания потребует от губернатора Прикамья разобраться в запрете Знамени Победы на 9 мая
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