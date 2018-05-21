"Раунд второй". Депутат Госдумы продолжает борьбу с Куйвашевым за право получать информацию

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Альшевских решил продолжить борьбу за право получать необходимую ему информацию от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Как сообщил у себя на странице в Facebook депутат, он подал апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда.

Ранее суд решил, что администрация губернатора не обязана предоставлять запрашиваемую информацию. Парламентарий жаловался на "отписки".

"Раунд второй. Сдал апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда, выгораживающее Владимира Тунгусова. Я убежден, что первый вице-губернатор был обязан предоставить мне запрошенные документы по Нижнему Тагилу. Меня не устроят отписки, которые Тунгусов наловчился "сочинять" на муниципальной и государственной службе", - написал Альшевских.

Напомним, что конфликт разгорелся еще в августе 2017 г., когда депутат запросил у администрации главы региона материалы по поводу празднования 300-летия Нижнего Тагила. После заявления Альшевских в прокуратуру ведомство потребовало устранить нарушения федерального закона о статусе депутата Госдумы и предоставить запрашиваемые материалы депутату, но губернатор Евгений Куйвашев, не согласившись с таким решением, подал иск, а суд посчитал правильным его удовлетворить.