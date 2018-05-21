В Нижнем Тагиле во время пожара в частном доме погибли три человека

Полиция установила личности троих погибших на пожаре в Нижнем Тагиле. Также проверку начали следователи СКР.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №18 Нижнего Тагила установили личности троих граждан, тела которых были обнаружены при разборе завалов поле тушения пожара в частном доме на улице Дальней в микрорайоне Новая Кушва. Это хозяйка жилища Светлана Марченко 1957 года рождения, ее 37-летний сын Андрей Кузнецов и 28-летний Илья Ложкин. По предварительным данным, накануне ЧП они перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, сообщение о возгорании поступило в органы внутренних дел сегодня, 21 мая, в 6 утра. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД.

"В настоящее время органами внутренних дел во взаимодействии со следователями СК и специалистами МЧС устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия, отрабатываются различные версии произошедшего ЧП. По одной из них причиной возгорания могло стать курение в постели. Очаг возгорания находился на кровати, где спал сын хозяйки", - отметил полковник Горелых.

В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, признаков насильственной смерти на телах погибших не установлено. Для определения точных причин их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы. С целью установления точных причин возгорания проводится пожарно-техническая судебная экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.