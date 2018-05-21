ФСБ раскрыла экстремистскую группу в Крыму, созданную помощником Джемилева

ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ, экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.

Группу сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. За каждую проведенную акцию им было обещано по пятьсот долларов.

По данным ФСБ, в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью.

В апреле Стешенко выявили при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания указа президента "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Кроме того, возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Напомним, Верховный суд Крыма в 2016 году по иску прокурора региона Натальи Поклонской признал меджлис экстремистской организацией и запретил ее на территории России.

Джемилев – бывший лидер меджлиса, в апреле 2014 года ему на пять лет закрыли въезд на территорию Республики Крым. Сейчас он является депутатом Верховной рады.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.