На Южном Урале завершено расследование уголовного дела по факту гибели монтера РЖД

В Челябинской области бывшие работники РЖД отделаются штрафом за гибель монтера железной дороги.

С учетом достаточности собранных доказательств, полного признания обвиняемыми своей вины в содеянном, а также совершения ими впервые преступления средней тяжести, уголовное дело с ходатайством следователя о его прекращении в отношении обвиняемых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено для рассмотрения в суд, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в августе прошлого года на 3 пикете 4 километра перегона "Речная – Бердяуш" грузовым поездом травмированы два монтера Бердяушской дистанции пути, которые выполняли ремонтные работы. 2 сентября один из монтеров скончался в больнице.