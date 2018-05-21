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Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
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от издателя  |  комментариев: 2


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21.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.05.2018 11:16 Мск (13:16 Екб)
политика | Центральный ФО
Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
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Алексей Кудрин (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
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"Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты",- говорится в сообщении.

Порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина на этот пост обсудит Совет Думы на заседании в понедельник в 15.00.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Госдумы освободили от должности председателя СП Татьяну Голикову, которую глава Правительства Дмитрий Медведев выдвинул на пост вице-премьера, ответственного за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения. Парламентские фракции ранее выдвинули четыре кандидатуры на пост председателя Счетной палаты.

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21.05.2018 11:16 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.05.2018 12:44 Мск
Госдума направит президенту 4 кандидатуры на пост главы Счетной палаты








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Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты
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