Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

"Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты",- говорится в сообщении.

Порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина на этот пост обсудит Совет Думы на заседании в понедельник в 15.00.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Госдумы освободили от должности председателя СП Татьяну Голикову, которую глава Правительства Дмитрий Медведев выдвинул на пост вице-премьера, ответственного за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения. Парламентские фракции ранее выдвинули четыре кандидатуры на пост председателя Счетной палаты.