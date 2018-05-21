18 мая в Коркино и Томино прошли общественные слушания по проектам рекультивации Коркинского разреза и организации производства на площадке Томинского ГОКа. Основную часть слушаний, как и прежде на подобных мероприятиях, отдали презентации проекта РМК по рекультивации Коркинского разреза закладочным материалом с производственной площадки ТГОК. На выступления общественников отводилось по пять минут.

Итоги прошедших слушаний в специально распространенном заявлении прокомментировала независимый эксперт, ветеран труда, бывший главный инженер института "Челябгипромез" Светлана Князева, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее мнению, отходы с ТГОКа способны спровоцировать тяжелые (в том числе онкологические) заболевания. "Достаточно элементарных знаний средней школы по химии, чтобы понять, что закладочный материал из хвостов обогащения руд Томинского месторождения содержит высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, стронций и др. Это - не "инертный материал", как говорит представитель РМК. Эти вещества отравят воздух, подземные воды месторождений, скважин, колодцев, из которых пьют граждане поселков и СНТ", - считает она.

По ее мнению, рекультивировать Коркинский разрез необходимо в соответствии с санитарно-гигиеническим направлением, а не засыпая его отходами с ТГОКа.Оператор - РМК и его "дочка" АО "Томинский ГОК" считают проект рекультивации Коркинского разреза безопасным.

На сайте предприятий, впрочем, нет никаких материалов, посвященных прошедшим слушаниям, нет никаких подробностей и на официальных сайтах, соответственно, Коркинского муниципального района и поселения Коркино.

"Материалы общественных слушаний сейчас по закону должны быть оформлены в протоколы, которые затем будут приложены к проекту рекультивации Коркинского разреза и направлены на госэкспертизу. Посмотрим, что в итоге организаторы слушаний перешлют в Москву, на это по закону отводится определенное время", - уточнил участник мероприятия, активист "Стоп-"ГОК" Василий Московец.