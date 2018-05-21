"По тропе мусора". Один из маршрутов "Майской прогулки-2018" прошел через Шарташский лесопарк

20 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная "Майская прогулка-2018". Один из маршрутов пролегал вокруг озера Шарташ.

Участники масштабного пешего экшна стали свидетелями "преобразований", которые уже вызвали возмущение многих уральцев: вырубка деревьев, установка беседок и появившиеся "тропы мусора" вместо существовавших здесь в советское время "троп здоровья", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участникам прогулки предлагался маршрут вокруг озера длиной 18 км под названием "Шарташская кругосветка". Достаточно было войти в парк, как тебя приветствовали не только доброжелательные белочки, но и невывезенный мусор.

На днях директор парка Артур Зиганшин сообщил, что ежедневно получает выговоры от горожан из-за плохой уборки парка. Он также уточнил, что обошёл уже 90% лесопарка.

В планах руководства - к 2020 г. построить здесь велодорожки, беговые дорожки, прогулочные троны и даже места, где "можно будет культурно выпить". Не останутся без внимания детские и спортивные площадки. Аттракционов в лесопарке ждать не стоит, потому что главная концепция - место для лесного отдыха. Как видно, многие люди приходят сюда отдохнуть, вот только мусор за собой не убирают. Впрочем, зачастую его всё же пытаются выбрасывать в баки и урны, но они просто-напросто переполнены.

"Идёшь себе спокойно, дышишь свежим воздухом, но потом замечаешь пластмассовые тарелки, мешки от мусора и воды и как-то становится грустно. Мусор разбросан частями, где-то приятный и комфортный лесопарк, а где-то и тропы мусора", - пояснил участник "Майской прогулки" Сергей.

3 июня состоится акция "Чистые игры", в ходе которой все желающие смогут очистить от мусора живописный памятник природы Екатеринбурга - "Шарташские Каменные Палатки". Уборка пройдет в формате командных соревнований по сбору и сортировке мусора.

"За ограниченное время нужно найти и доставить на “склады” как можно больше мусора. По итогам игры победители получают призы от спонсоров и партнеров. Дополнительные очки приносят чекины, загадки, фотоохота и необычные находки - "артефакты", - сообщается на странице в Facebook парка.

А уже 26 мая состоится субботник. "Мы по-прежнему приглашаем принять участие в субботнике всех неравнодушных горожан. Нам нужна Ваша помощь!" - сказано в группе.

Особое внимание к парку в августе 2017 г. привлек губернатор Евгений Куйвашев перед очередными выборами главы региона, тогда там впервые прошла велопрогулка "Тур де Шарташ". После этого губернатор инициировал благоустройство Шарташского лесопарка. На проект было выделено 8 млн. В марте 2018 г. руководителем Шарташа был назначен директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин, который и приступил к реализации планов, пообещав сделать парк одним из лучших в Европе. Отметим, что в советское время здесь существовала утраченная ныне "Тропа здоровья", ее также планируется восстанавливать.