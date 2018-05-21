"По тропе мусора". Один из маршрутов "Майской прогулки-2018" прошел через Шарташский лесопарк

в этот день
21.05.18
13:57
В Екб.15:57
Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Украина пошла в атаку под Горловкой

Тема дня
Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1042

"По тропе мусора". Один из маршрутов "Майской прогулки-2018" прошел через Шарташский лесопарк
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор (2018) | Фото: Накануне.RU

20 мая в Екатеринбурге прошла ежегодная "Майская прогулка-2018". Один из маршрутов пролегал вокруг озера Шарташ.

Участники масштабного пешего экшна стали свидетелями "преобразований", которые уже вызвали возмущение многих уральцев: вырубка деревьев, установка беседок и появившиеся "тропы мусора" вместо существовавших здесь в советское время "троп здоровья", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Участникам прогулки предлагался маршрут вокруг озера длиной 18 км под названием "Шарташская кругосветка". Достаточно было войти в парк, как тебя приветствовали не только доброжелательные белочки, но и невывезенный мусор.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

На днях директор парка Артур Зиганшин сообщил, что ежедневно получает выговоры от горожан из-за плохой уборки парка. Он также уточнил, что обошёл уже 90% лесопарка.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

В планах руководства - к 2020 г. построить здесь велодорожки, беговые дорожки, прогулочные троны и даже места, где "можно будет культурно выпить". Не останутся без внимания детские и спортивные площадки. Аттракционов в лесопарке ждать не стоит, потому что главная концепция - место для лесного отдыха. Как видно, многие люди приходят сюда отдохнуть, вот только мусор за собой не убирают. Впрочем, зачастую его всё же пытаются выбрасывать в баки и урны, но они просто-напросто переполнены.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

"Идёшь себе спокойно, дышишь свежим воздухом, но потом замечаешь пластмассовые тарелки, мешки от мусора и воды и как-то становится грустно. Мусор разбросан частями, где-то приятный и комфортный лесопарк, а где-то и тропы мусора", - пояснил участник "Майской прогулки" Сергей.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

3 июня состоится акция "Чистые игры", в ходе которой все желающие смогут очистить от мусора живописный памятник природы Екатеринбурга - "Шарташские Каменные Палатки". Уборка пройдет в формате командных соревнований по сбору и сортировке мусора.

"За ограниченное время нужно найти и доставить на “склады” как можно больше мусора. По итогам игры победители получают призы от спонсоров и партнеров. Дополнительные очки приносят чекины, загадки, фотоохота и необычные находки - "артефакты", - сообщается на странице в Facebook парка.

А уже 26 мая состоится субботник. "Мы по-прежнему приглашаем принять участие в субботнике всех неравнодушных горожан. Нам нужна Ваша помощь!" - сказано в группе.

Шарташский лесопарк, Екатеринбург, мусор(2018)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание к парку в августе 2017 г. привлек губернатор Евгений Куйвашев перед очередными выборами главы региона, тогда там впервые прошла велопрогулка "Тур де Шарташ". После этого губернатор инициировал благоустройство Шарташского лесопарка. На проект было выделено 8 млн. В марте 2018 г. руководителем Шарташа был назначен директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин, который и приступил к реализации планов, пообещав сделать парк одним из лучших в Европе. Отметим, что в советское время здесь существовала утраченная ныне "Тропа здоровья", ее также планируется восстанавливать.

Другие новости по темам: Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Майская прогулка, мусор, уборка, Артур Зиганшин
21.05.2018 12:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 20:40 Мск
Директор "мусорного" Шарташского лесопарка пообещал изменить его к 2020 году

Ранее 12.05.2018 11:30 Мск
Любимый "предвыборный" парк Куйвашева вырублен и опять завален мусором








Добавить комментарий:

"По тропе мусора". Один из маршрутов "Майской прогулки-2018" прошел через Шарташский лесопарк
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+