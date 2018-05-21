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21.05.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.05.2018 11:00 Мск (13:00 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
На партийные выборы "Единой России" заявился чиновник Тазовского района
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Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, значок депутата ЯНАО, заксобрание ЯНАО (2015) | Фото:

На выдвижение кандидатом в депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа от "Единой России" претендуют шесть человек. Список пополнился чиновником администрации Тазовского района, довыборы по которому состоятся в сентябре, передает корреспондент Накануне.RU.

Партия зарегистрировала последних участников предварительного голосования. Претендентами на выдвижение от "ЕР" по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 стали пенсионерка Галина Матарас и член "Единой России" Прокопий Тэсида. Тэсида работает заместителем начальника управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации Тазовского района.

Ранее партия зарегистрировала четырех участников праймериз. В их числе сын бывшего депутата заксобрания Сергея Харючи, председатель правления приуральского филиала движения "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямал-потомкам!" Андрей Харючи. Во внутрипартийном голосовании участвуют: директор МКУ "Производственно-техническое объединение" в Ямальском районе Артур Джелябиев и депутат думы Тазовского района, епутат думы Тазовского района Степан Вануйто и начальник отдела туризма и перспективных проектов №Фонда развития Тазовского района" Аскар Исимбаев.

Сейчас на Ямале проходят дебаты кандидатов. Предварительное голосование состоится 3 июня.

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21.05.2018 11:00 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
13:00 Екб


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На партийные выборы "Единой России" заявился чиновник Тазовского района
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