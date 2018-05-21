Депутат МГД Елена Шувалова стала победителем праймериз левых сил на выборы мэра Москвы

Первое место на праймериз кандидатов в мэры Москвы, инициированных движением "Левый фронт", заняла депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Голосование за кандидатов от лево-патриотических сил проходило с 19 апреля по 20 мая. В нем приняли участие более 5 тыс. человек.

"По итогам голосования победителями праймериз стали: Елена Шувалова, Максим Шевченко, Вадим Кумин, Валерий Рашкин, Николай Зубрилин. Всего в списке для голосования было 14 кандидатов", - говорится в сообщении.

В оргкомитете праймериз призвали КПРФ при выдвижении кандидата на выборах главы столицы ориентироваться на результаты прошедшего голосования, поскольку "это будет отражать реальные интересы наших сторонников". Ожидается, что представители оргкомитета, а также победители голосования в ближайшее время сделают совместное заявление.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что КПРФ планирует выдвигать на выборах мэра Москвы выпускника челябинского госуниверситета, московского предпринимателя Вадима Кумина. С таким предложением выступил лидер партии Геннадий Зюганов. В среде лево-патриотических сил это решение было воспринято неоднозначно.