СМИ: На стадионах ЧМ-2018 установят средства противодействия беспилотникам

Стадионы в 11-ти городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, оборудуют специальными мобильными группами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом РБК рассказал источник в военном ведомстве и подтвердил источник в военно-промышленном комплексе. По их данным, это сделано в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 26 февраля, подписанной его начальником генералом армии Валерием Герасимовым.

Как рассказали собеседники РБК, мобильные группы будут оснащены комплексами "Свет-КУ", Р-330Р "Житель" и Р-934БМВ, а также экспериментальной разработкой "Силок". "В частности, для Москвы выделены два комплекса "Силок" и два комплекса "Свет-КУ", Санкт-Петербургу - мобильная группа РЭБ (Р-300Р "Житель", Р-934БМВ) и два комплекса "Свет-КУ", то же самое выделено Екатеринбургу", - пояснил один из источников. Он добавил, что Минобороны задействовало уже стоящие на вооружении комплексы, и дополнительной закупки спецтехники для ЧМ не потребовалось.

Станция комплексного технического контроля "Свет-КУ" защищает от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Автоматизированная станция Р-330 "Житель" предназначена для радиоэлектронного подавления базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи. Станция Р-934Б "Синица" подавляет средства авиационной УКВ-радиосвязи, системы наведения тактической авиации, а также линии наземной радиосвязи и сотовых сетей.

Источник РБК в Минобороны также заявил, что ФСБ выделит для противодействия беспилотникам 60 переносных комплексов малой дальности "Арбалет", способных подавлять каналы связи, управления и навигации БПЛА. Помимо этого у спецслужбы есть собственные новинки в этой области - комплекс противодействия БПЛА "Орел-ЧМФ" и комплект аппаратуры противодействия беспилотным летательным аппаратам малой дальности ПЗ1076.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Росавиация по приказу министерства транспорта с 1 июня ограничит полеты над городами проведения чемпионата, над базами отдыха национальных сборных и их тренировочными площадками.