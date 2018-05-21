Список участников праймериз "Единой России" для последующего участия в выборах в думу Екатеринбурга закрыт

Завершена регистрация заявившихся для участия в предварительном голосовании "Единой России" с последующим выдвижением кандидатами на выборах в думу Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском отделении исполкома "ЕР", на 16 мая в списке было 193 человека, за "добавочные" дни (с 15 по 18 мая) зарегистрировался лишь один участник. Остальные, кто до 15 мая не попал в официальный список, за это время в срочном порядке оформляли справки об отсутствии судимости – именно для них "единороссы" дали дополнительное время (выдача справок, как ранее пояснил секретарь свердловского отделения "ЕР" Виктор Шептий, затянулась из-за нерасторопности МФЦ, где их выдают).

Круг участников определен, новых лиц не будет, пояснили в региональном исполкоме партии. Вполне возможно, что теперь пойдет отсчет на выбывание: по условиям праймериз, участника снимут с дистанции, если до 26 мая он проведет менее двух дебатов или будет неоднократно уличен в нарушении правил агитации (несогласованные агитационные материалы с оргкомитетом по проведению праймериз; подкуп выборщиков; побуждение голосовать против другого участника праймериз"; призывы к разжиганию социальной, религиозной и национальной нетерпимости и др.).

Напомним: предварительное голосование "Единой России" для определения кандидатов в депутаты Екатеринбургской думы состоится 3 июня, сами выборы в представительный орган городской власти - 9 сентября.