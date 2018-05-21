Болельщики ФК "Урал" выбрали лучшего игрока в сезоне-2017/18

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока ФК "Урал" в сезоне-2017/18.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, на победу претендовали Ярослав Годзюр, Эрик Бикфалви, Николай Димитров, Денис Кулаков, Роман Емельянов и Вараздат Ароян. В итоге первое место занял Бикфалви, с отставанием на несколько очков на второй позиции расположился Годзюр. На третье место болельщики поставили Кулакова, который год назад в аналогичном опросе одержал победу.

В нынешнем сезоне Эрик Бикфалви стал лучшим бомбардиром "Урала": на его счету восемь результативных ударов. В матчах, в которых отличался полузащитник, команда всегда набирала очки. Всего за сезон на матчи РФПЛ он выходил в стартовом составе 26 раз. По ходу завершившегося чемпионата Эрик дважды признавался лучшим игроком месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в "Урале" может смениться главный тренер.