На Южном Урале четверым убийцам вмерзшей в лед женщины предъявлено обвинение

В Челябинской области трем женщинам и мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства.

В августе прошлого года обвиняемые увезли свою знакомую из села Кундравы в Чебаркуль, где жестоко избили, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Злоумышленники не хотели убивать женщину, однако от полученных травм она через несколько дней после инцидента скончалась. Тогда похитители отвезли ее в ближайший водоем - тело, которое полгода лежало во льду, было найдено только в мае этого года.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.