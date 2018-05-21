Императорский бал собрал лучших молодых свердловчан

Накануне в резиденции губернатора Свердловской области – Доме Севастьянова прошло красочное молодежное мероприятие - императорский бал. Императорский бал является ежегодным событием и проводится Екатеринбургской митрополией совместно с администрацией губернатора Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот раз церем­онию возглавили митр­ополит Екатеринбургск­ий и Верхотурский Кир­илл и руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Георгиевич Тунгусов.

« Сегодня здесь собрались лучшие представители лучшей части нашего общества, потому что они молоды, энергичны, у них все впереди, - обратился правящий архиерей к выпускникам – участникам Императорского бала. - Можно иметь самые лучшие дипломы самых лучших вузов, но при этом быть человеком несчастным, зависимым, злобным, и не оставить после себя никакого доброго следа. Нам очень бы хотелось, чтобы вы выросли порядочными людьми, и наша страна, достойная очень многого, великого и славного, в вашем лице получила бы таких достойных граждан. Бог вам в помощь!».

В этом году Императорский бал в Екатеринбурге прошел при поддержке Фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU. Фонд был создан в апреле 2017 года группой представителей крупного бизнеса Екатеринбурга в ответ на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла ко «всем добрым людям, небезразличным к судьбе города, объединиться и внести свою посильную лепту в прекрасную плеяду добрых дел».

Участниками бала стали молодые люди – учащиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по итогам промежуточной аттестации за 11 класс по всем предметам «отлично», либо не более двух отметок «хорошо», а также призеры всероссийских и международных олимпиад.

Кандидаты в участники бала проходили отборочное испытание – писали эссе на одну из 15 предложенных организаторами исторических и духовных тем. В частности, Фонд святой Екатерины провел среди участников бала конкурс литературных эссе на тему: «Кавалерственные дамы ордена святой великомученицы Екатерины Дома Романовых». Победители конкурса Наталья Демина, Александр Тельнов и Кирилл Пинженин награждены поездкой в Санкт-Петербург. По результатам испытания было отобрано 100 лучших эссе, авторы которых и стали участниками Императорского бала. Любопытно, что ребята проходили специальную подготовку: принимали участие в экскурсиях, беседах, тренингах, творческих встречах, дискуссиях, мастер-классах, лекциях, занятиях по хореографии. Для этого к проекту привлечены ведущие историки России, преподаватели вузов, общественные деятели, деятели культуры и искусства, священнослужители.

На Императорском балу каждый учащийся получил золотую или серебряную медаль «Преуспевающему». Медали вручали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Георгиевич Тунгусов.

Справка. Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.