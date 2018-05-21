Жители Ижевска, оплачивая счета за электричество, финансировали избирательную кампанию депутата

В Ижевске задержан бывший директор АО "Ижевские электрические сети", обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Удмуртии, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего генерального директора АО "Ижевские электрические сети" 44-летнего С. – депутата Госсовета республики.

По версии следствия, он незаконно использовал денежные средства муниципального предприятия на свою избирательную кампанию.

"После начала проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике, депутат с должности уволился и выехал за пределы Удмуртии", - уточнили в СК.

18 мая депутата он был задержан, ему предъявлено обвинение, после чего депутат был помещен под домашний арест. Устанавливаются дополнительные факты его противоправной деятельности.