Улица Монтажников в Екатеринбурге закрывается на ремонт

Улица Монтажников в Екатеринбурге с 25 мая закрывается на ремонт. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

ООО "Региональное ДРСУ" планирует в период с 25 по 28 мая выполнить замену асфальтобетонного покрытия проезжей части от дома №6 на улице Монтажников до ее пересечения с улицей Расточной. Соответственно, на данный период времени движение автомобильного и общественного транспорта по ремонтируемому участку будет закрыто.

Автомобилистам и автобусу №13-А, использующим улицу Монтажников для проезда, на четыре дня в период с 25 по 28 мая придется объезжать зону ремонта по соседним улицам Билимбаевской, Таватуйской, Маневровой и Автомагистральной.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге приступили к нанесению дорожной разметки на улицах и пешеходных переходах.