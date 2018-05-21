В Тюмени "М.Видео Менеджмент" оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности

По итогам проверки в тюменском торговом центре "Широтный" нашли нарушения правил пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка собственника второго этажа торгового центра, ООО "М. Видео Менеджмент", показала, что двери эвакуационных выходов невозможно свободно открыть без ключа, неизвестна работоспособность внутреннего противопожарного водопровода. В рамках возбужденного административного дела от руководителя компании потребовали устранить нарушения.

В итоге компания оштрафована на 150 тыс. руб.