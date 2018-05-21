В Тюмени "М.Видео Менеджмент" оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности

в этот день
21.05.18
11:49
В Екб.13:49
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ураган снес крышу "президентского" драмтеатра
Главное
Генерал ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Тема дня
Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1038



Новости
21.05.2018 09:54 Мск (11:54 Екб)
общество | Тюменская область
В Тюмени "М.Видео Менеджмент" оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

По итогам проверки в тюменском торговом центре "Широтный" нашли нарушения правил пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Читайте также:

Проверка собственника второго этажа торгового центра, ООО "М. Видео Менеджмент", показала, что двери эвакуационных выходов невозможно свободно открыть без ключа, неизвестна работоспособность внутреннего противопожарного водопровода. В рамках возбужденного административного дела от руководителя компании потребовали устранить нарушения.

В итоге компания оштрафована на 150 тыс. руб.

Другие новости по темам: нарушения пожарной безопасности, М.Видео менеджмент, штраф, Тюмень
21.05.2018 09:54 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
11:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 15:46 Мск
В Тюмени владелица рынка "Пригородный" оштрафована за нарушения пожарной безопасности

Ранее 15.05.2018 16:19 Мск
"Ишимская магазин-школа облпотребсоюза" оштрафована на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Ранее 14.05.2018 16:27 Мск
В Тюмени арендатор помещения оштрафован за нарушения пожарной безопасности

Ранее 10.05.2018 17:08 Мск
Руководство тюменского ТРЦ "Колумб" устранило нарушения требований пожарной безопасности

Ранее 07.05.2018 16:15 Мск
Тюменский ТРЦ "ПА-НА-МА" оштрафован на 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Ранее 03.05.2018 12:22 Мск
В Тюмени хозяин ТРЦ и рынка оштрафован за нарушения пожарной безопасности

Ранее 26.04.2018 10:01 Мск
Тюменский ТД "Центральный" оштрафован и закрыт за 100 нарушений пожарной безопасности

Ранее 25.04.2018 09:00 Мск
Тюменский ТРЦ "Фаворит" не прошел проверку безопасности

Ранее 23.04.2018 14:11 Мск
Четыре тюменских торговых центра оштрафованы за нарушения правил пожарной безопасности

Ранее 20.04.2018 12:27 Мск
Тюменские ЦУМ и "Гудвин" заплатят по 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Ранее 17.04.2018 16:23 Мск
Тюменский торговый центр "Для вас" оштрафован на 160 тысяч за нарушения правил пожарной безопасности

Ранее 13.04.2018 11:02 Мск
Владелец тюменского ТЦ, где нашли нарушения пожарной безопасности, оштрафован на 150 тысяч

Ранее 11.04.2018 11:17 Мск
Прокуратура нашла нарушения противопожарной безопасности на Центральном рынке Тюмени

Ранее 10.04.2018 10:42 Мск
В очередном тюменском торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности

Ранее 09.04.2018 15:26 Мск
В тюменском ТРЦ "Колумб" нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности

Ранее 06.04.2018 15:55 Мск
Владелец "Жемчужины Сибири" оштрафован на 160 тысяч за нарушения пожарной безопасности








Добавить комментарий:

В Тюмени "М.Видео Менеджмент" оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+