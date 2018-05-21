В зауральском селе пожар уничтожил 14 жилых домов

В Курганской области природный пожар уничтожил 14 жилых домов в селе Мыркайское Мишкинского района.

На месте тушения были задействованы 36 человек и 13 единиц техники, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

"В результате пожара огнем уничтожены 27 строений, из которых 14 жилых домов. В них проживали 36 человек, в том числе 4 ребенка. В настоящее время все они размещены у родственников. По состоянию на 00.30 21 мая минут пожар локализован, дальнейшего распространения огня нет", - добавили в ведомстве.

На место ЧП приехали губернатор региона Алексей Кокорин и начальник ГУ МЧС России по Зауралью Олег Рожков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 мая верховой лесной пожар в Курганской области сегодня подобрался к деревне Камышное Притобольного района - село чудом удалось отстоять. Также 20 мая под Шадринском сгорело заброшенное садоводство.