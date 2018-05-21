СМИ: Генералом ФСБ скончался после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

На борту вертолета, который совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, находился один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности России.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Там добавили, что на борту также был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника

По данным агентства, третьим пассажиром был совладелец производственного комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко 1970 года рождения.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка машины произошла в районе слияния рек Шевли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время инцидента вертолет загорелся. Три человека успели эвакуироваться.

По дороге к рядом стоящему охотничьему домику у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался.