Куйвашев и Тунгусов вышли из отпуска, губернатор сразу покидает регион

в этот день
21.05.18
09:45
В Екб.11:45
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ураган снес крышу "президентского" драмтеатра
Главное
Абрамовичу не продлили британскую визу

Тема дня
Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Виктор Балдоржиев: Перестанем ли участвовать в преступлении? Есть ли в политике правда, почему сырьевая экономика аморальна, как устаревшая техника связана с отсталым интеллектом и каким видится будущее России жителям Сибири и Дальнего Востока? Об этих и других философско-бытовых вопросах современной политики размышляет член Генерального совета "Партии Дела" Виктор Балдоржиев.
21.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1032

Куйвашев и Тунгусов вышли из отпуска, губернатор сразу покидает регион
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Тунгусов, Евгений Куйвашев (2017) | Фото: Накануне.RU

Сегодня губернатор Свердловской области выходит из отпуска, почти сразу он покинет регион.
Читайте также:

Как рассказал Накануне.RU директор департамента информационной политики региона Александр Иванов, Евгений Куйвашев выходит из отпуска, в котором находился с 10 мая. На этой неделе он посетит Петербургский международный экономический форум. График работы Куйвашева на ПМЭФ, который пройдет 24-26 мая, пока уточняется.

Также Иванов рассказал, что из отпуска вышел вице-губернатор Владимир Тунгусов. По некоторым данным, он ушел в отпуск по настоянию Куйвашева в разгар политического кризиса, связанного с праймериз "Единой России" на выборах в гордуму Екатеринбурга и появлением "списка Тунгусова" – рекомендованных к победе кандидатов.

Как пояснил Александр Иванов, Тунгусов находился на рабочем месте уже на прошлой неделе.

Также глава департамента прокомментировал и сам скандал на "единороссовских" праймериз.

"Администрация губернатора ориентируется на официальную информацию "Единой России", особых переживаний, как идет подготовка к предварительному голосованию, у нас нет, при этом понимаем, что победители на праймериз "Единой России" будут иметь высокие шансы 9 сентября на выборах в городскую думу", – сказал Александр Иванов, добавив, что в резиденции следят за развитием событий.

Другие новости по темам: Евгений Куйвашев, Владимир Тунгусов, Александр Иванов
21.05.2018 09:34 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
11:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 10:59 Мск
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск








Добавить комментарий:

Куйвашев и Тунгусов вышли из отпуска, губернатор сразу покидает регион
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+