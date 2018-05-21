Куйвашев и Тунгусов вышли из отпуска, губернатор сразу покидает регион

Сегодня губернатор Свердловской области выходит из отпуска, почти сразу он покинет регион.

Как рассказал Накануне.RU директор департамента информационной политики региона Александр Иванов, Евгений Куйвашев выходит из отпуска, в котором находился с 10 мая. На этой неделе он посетит Петербургский международный экономический форум. График работы Куйвашева на ПМЭФ, который пройдет 24-26 мая, пока уточняется.

Также Иванов рассказал, что из отпуска вышел вице-губернатор Владимир Тунгусов. По некоторым данным, он ушел в отпуск по настоянию Куйвашева в разгар политического кризиса, связанного с праймериз "Единой России" на выборах в гордуму Екатеринбурга и появлением "списка Тунгусова" – рекомендованных к победе кандидатов.

Как пояснил Александр Иванов, Тунгусов находился на рабочем месте уже на прошлой неделе.

Также глава департамента прокомментировал и сам скандал на "единороссовских" праймериз.

"Администрация губернатора ориентируется на официальную информацию "Единой России", особых переживаний, как идет подготовка к предварительному голосованию, у нас нет, при этом понимаем, что победители на праймериз "Единой России" будут иметь высокие шансы 9 сентября на выборах в городскую думу", – сказал Александр Иванов, добавив, что в резиденции следят за развитием событий.