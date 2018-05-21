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экспертное мнение ;
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Семеро тюменцев госпитализированы после накрывшего город урагана
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ураган в Тюмени (2018) | Фото: Степан Данилов, ЧС Тюмень

39 человек пострадали из-за урагана, который пронесся по Тюмени и области 20 мая. Семеро госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.
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"В 16.05 на территории области начались порывы ветра, в 16.09 они достигли максимального значения в 27 м/с. Всего они длились пять минут. В больницы Тюмени обратились 39 человек, семь из них госпитализированы", - уточнили спасатели.

Из-за непогоды обрушились строительные леса на строящемся здании по улице Клары Цеткин, на территории спортплощадки водного колледжа упала трибуна, снесло часть крыши административного здания по улице Орловской, повреждена кровля Тюменского медицинского колледжа.

"Повреждена кирпичная кладка балкона жилых домов на улицах Депутатской и Мелиаторов, пострадали кровли больницы "Водник", драмтеатра, кладка обрушилась на машину в поселке Кашка Тюменского района, с крыши ДК "Юность" в селе Имбаево сорваны листы железа, частично не было света в 54 населенных пунктах, до обеда свет везде дадут. Кроме того, есть информация о том, что вдоль трасс пострадали рекламные щиты: они или упали, или сильно наклонены, но мы это не учитывали, тут вопрос к собственникам", - резюмировали спасатели.

Как сообщало Накануне.RU, перед Тюменью шквалистый ветер пронесся по территории Свердловской области.

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21.05.2018 09:20 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
11:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.05.2018 20:02 Мск
Свердловский ураган пронёсся по Тюмени








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Семеро тюменцев госпитализированы после накрывшего город урагана
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