Суд отложил заседание по иску прокуратуры к ЗакСО на 1 июня

Прокуратура просит перенести заседание по решению вопроса о лишении мандатов 10 свердловских депутатов. Как передает корреспондент Накануне.RU, причина в том, что ЗакСО не предоставило протоколы мандатной комиссии от 8 и 18 мая.

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По словам представителя прокуратуры, ведомство еще не успело ознакомиться с данными документами. На сегодняшнее заседание пришли депутаты Анатолий Марчевский и Алексей Коробейников.

В итоге суд рассмотрел ходатайство и принял решение отложить заседание на 1 июня с привлечением представителей ЗакСО.

Напомним, прокуратура Свердловской области планирует добиться лишения мандатов 10 из 50 депутатов заксобрания. Ранее надзорное ведомство выявило многочисленные некорректные данные в декларациях о доходах и имуществе депутатов.