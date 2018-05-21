Энергетики вернули электричество жителям Среднего Урала, пострадавшим от грозы

Жителям 144 населенных пунктов на Среднем Урале вернули электричество, которое было отключено в результате грозы и сильного ветра. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МРСК Урала, к утру сегодняшнего дня энергетики в полном объеме возобновили подачу электроэнергии.

Специалисты зафиксировали основные повреждения - обрывы проводов линий электропередачи, разрушение изоляторов от прямых попаданий молний. В ряде городских округов было зафиксировано падение рекламных конструкций на линии электропередачи.

На объектах, пострадавших от непогоды, трудились 115 аварийно-восстановительных бригад и 131 единица спецтехники.

Напомним, что днем 20 мая без света оказались более 30 тыс. человек в следующих населенных пунктах: Артинский, Сысертский, Белоярский, Невьянский, Пышминский, Камышловский, Талицкий, Артемовский и Тавдинский городские округа, а также ГО Первоуральск, Ревда, Михайловское и Красноуфимское, Ирбитское муниципальные образование и ГО Сухой Лог.

Отметим, что 20 мая в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра усиливалась до 20 м/сек.