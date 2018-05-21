"На пятых этажах ее вообще нет, на втором малая струйка бежит": в Екатеринбурге жители Уктуса несколько дней сидят без холодной воды

В Екатеринбурге жители района Уктус пожаловались на долгое отсутствие холодной воды. Однако в "Водоканале" утверждают, что никаких заявок к ним не поступало.

В редакцию Накануне.RU обратились жители улиц Самолетная и Шишимская: по их словам, подача холодной воды прекратилась с прошлого четверга.

"На пятых этажах ее вообще нет, у нас на втором хоть малая струйка бежит. Соседи мне говорили, что авария на "Водоканале", сейчас я дозвонилась до Чкаловского "Водоканала", удивленно оператор спросил: "У вас до сих пор нет воды? Сейчас в ЖК позвоню вашу, узнаю, почему нет до сих пор". В итоге она мне толком не сказала, устранили аварию или нет. При этом подвоза воды не было", - рассказала жительница Уктуса.

В пресс-службе МУП "Водоканал" Накануне.RU сообщили, что никаких заявок с данных адресов не поступало, и посоветовали обратиться в управляющую компанию. В свою очередь, в УК сообщили, что причина отсутствия воды будет выясняться сегодня.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге стартует первая серия опрессовок: во время испытаний будет отключена горячая вода.