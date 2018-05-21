Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Николаса Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы. Он получил на выборах около 68 процентов голосов.

После подсчета более 92% бюллетеней Мадуро получил 5, 8 млн голосов, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года.

Его соперник Энри Фалькон, получивший 1,8 миллиона голосов, заявил, что отказывается признавать результаты выборов и пообещал уехать из страны. По его словам, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей. Фалькон потребовал провести новые выборы.

В ответ Мадуро обвинил Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы. Он призвал своих противников к диалогу и заявил, что иностранные государства должны перестать дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

Выборы в Венесуэле отказались признавать легитимными США, Чили, Аргентина и ряд латиноамериканских стран. Заместитель государственного секретаря Джон Салливан, в частности, указал, что целью Вашингтона является борьба с коррупционным режимом.

Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда Мадуро победил с перевесом менее чем в один процент голосов. Он пошел на выборы как преемник Уго Чавеса.