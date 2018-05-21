В Кургане после обращения ОНФ привели в порядок неухоженный горсад

В Кургане после жалоб ОНФ привели в порядок Городской сад.

В марте этого года активисты проверили состояние парка и обнаружили, что он находится в неухоженном виде, сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

Как оказалось, от снега и мусора не были очищены дорожки и площадки, ограждения были не покрашены, также в плохом состоянии находилась тротуарная плитка. Активисты ОНФ обратились по данной проблеме в администрацию Кургана. Власти муниципалитета приняли меры по устранению замечаний.

После обращения ОНФ административно-технической инспекцией Кургана был произведен осмотр территории городского сада. Он подтвердил, что она находится в неудовлетворительном состоянии: урны переполнены, территория не очищена от мусора, складированы снежные накопления, фонтан не очищен от листвы и мусора, ограждения и скамьи не окрашены и не отремонтированы. Состояние тротуарной плитки было признано удовлетворительным.

По итогам проверки арендатору горсада было выдано требование об устранении нарушений. После этого территория, фонтан и урны были очищены. Также арендатор предоставил властям гарантийное обязательство о выполнении работ по покраске и ремонту скамей при установлении положительных температур. Кроме того, по требованию властей до 1 июня должен быть очищен и приведен в надлежащий вид участок, на котором располагается разрушенное кафе.