Глава избиркома Тюменской области потерял 3,5 млн

Председатель и члены избирательной комиссии Тюменской области отчитались о доходах за 2017 г. Игорь Халин за год заработал 5,8 млн руб., тогда как в 2016 г. его доход составлял 9,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В его собственности квартира (164 кв. м) и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (2 тыс. кв. м). Если Халин на авто "Volkswagen Tiguan".

Супруга владеет 2/4 доли квартиры, площадью 42,7 кв м. Жена Халина заработала 1,5 млн руб., из которых более миллиона - доход от продажи имущества, указано в декларации. Однако какого именно имущества - неясно. Состав собственности в сведениях о доходах 2016 и 2017 гг. идентичен.

Добавим, заместитель председателя избиркома Светлана Кашкарова заработала 3,6 млн руб., снизив доходы с 5 млн руб. в 2016-м.