Пермский "Амкар" остался в Премьер-лиге, обыграв "Тамбов" в стыковых матчах

По итогам стыкового матча с "Тамбовом" пермский "Амкар" остался в Российской футбольной Премьер-лиге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Впервые в своей истории попав в стыковые матчи, "Амкар" уверенно отстоял свое право играть в РФПЛ. Следующий сезон будет уже 15-м подряд, который наша команда проведет на высшем уровне", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Встреча с "Тамбовом" 20 мая завершилась со счетом 1:0 в пользу пермских футболистов. Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев поблагодарил своих подопечных за игру.

"Много не стоит говорить – остались в лиге, всем спасибо. Тамбов – отличный город, манеж великолепный", - заявил Евсеев по итогам игры.

Напомним, первый переходный матч "Амкар" – "Тамбов" состоялся 17 мая, тогда вход на трибуны был бесплатным. Пермяки выиграли его со счетом 2:0.