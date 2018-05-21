Челябинская дзюдоистка взяла бронзу на Кубке Европы в Испании, у России первое общекомандное место

В испанском городе ла-Корунья завершился юниорский Кубок Европы по дзюдо среди 333 спортсменов из 24 стран. Сборная России уверенно заняла первое общекомандное место, взяв 23 медали, в том числе восемь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых. "Бронзу" в копилку сборной в последний день соревнований принесла и Владлена Фарахутдинова, сообщили Накануне.RU в Олимпийском центре подготовки дзюдо Челябинска.

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Проиграв в первом поединке победительнице первенства России и первенства среди кадетов соотечественнице Ольге Борисовой (выступает за Санкт-Петербург и Саратовскую область), Фарахутдинова последовательно "расправилась" на татами над Сораей Рибейрой из Португалии и Анастасией Кутериной (Новосибирская область и Красноярский край).

Владлена Фарахутдинова является подопечной заслуженного тренера России Андрея Вострикова, выступает в весовой категории до 44 кг.