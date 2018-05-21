В Нижнем Тагиле ураган снес крышу "президентского" драмтеатра

В минувшее воскресенье, 20 мая, в Нижнем Тагиле сильный ураган оторвал кровлю драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, который в 2015 г. был отремонтирован по поручению президента РФ. Отметим, что в Свердловской области в выходные было объявлено штормовое предупреждение, скорость ветра доходила до 20м/с.

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик провел рабочее совещание по устранению повреждения крыши театра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

"Причиненные ураганом разрушения были оперативно локализованы, предприняты меры для исключения протечек. Сейчас представители "службы заказчика городского хозяйства" и подрядной организации, выполнявшей капитальный ремонт здания, проводят осмотр объекта, чтобы определить объем предстоящих работ", - заявили в мэрии.

Стоимость нового ремонта в пресс-службе администрации города не уточнили.

Напомним, что драмтеатр был реконструирован за 410 млн руб. по поручению президента РФ Владимира Путина, который остался доволен проделанной работой.