Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Финал, состоявшийся в Копенгагене 20 мая, завершился со счетом 3:2.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В составе шведов отличились Густав Нюквист (18-я минута) и Мика Зибанеджад (35-я). Швейцарцы ответили шайбами Нино Нидеррайтера (17-я) и Тимо Майера (24-я). В серии буллитов команда Швеции оказалась точнее - 2:1. Решающий бросок исполнил Филип Форсберг.

Таким образом, шведы подтвердили свой прошлогодний титул действующих чемпионов мира, выиграв турнир одиннадцатый раз в истории. Кроме того, сборная Швеции по хоккею осталась непобежденной на чемпионате мира по хоккею–2018. В последний раз такое достижение покорялось сборной Канады, это произошло на чемпионате мира 2015 года, отмечает championat.com.

Команда Швейцарии ни разу не побеждала в чемпионатах мира. Серебряную награду она получает третий раз в истории.

Ранее 20 мая сборная США разгромила команду Канады в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Напомним, что сборная Канады на стадии четвертьфинала выбила из чемпионата команду России. Российские хоккеисты впервые за пять лет не смогли завоевать медали турнира.