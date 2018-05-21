"Даже не притормозил". Челябинцы обсуждают пьяную аварию со смертельным исходом

Водитель автомобиля БМВ, который стал виновником смертельной аварии в Челябинске на перекрестке улиц Комарова и Салютная, был пьян - этот факт установила проведенная экспертиза.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ДТП произошло в 9.30 20 мая - столкнулись 4 машины.

Жители города в соцсетях пишут, что водитель БМВ даже не пытался предотвратить ДТП.

"Он даже не притормозил. Я видел эту аварию. Он ехал на очень большой скорости - перед перекрестком зачем то перестроился на "встречку", он, видимо, хотел "войти" между машинами, но не смог проскочить", - пишет Сергей Ломов.

Также в соцсетях сообщается, что погибший в этой аварии водитель "Лады Весты" был инвалидом - у него были проблемы со слухом. Известно также, что у погибшего остались двое детей.

Что касается виновника аварии - это молодой мужчина 1995 года рождения. В момент ДТП он не был вдрызг пьян, однако признаки опьянения были на лицо - то ли всю ночь гулял по клубам, то ли с друзьями "тусил", пишут в группе "Типичный Челябинск" очевидцы ДТП.